Син мільярдера зізнався, що причетний до смерті студентки: "Нещасний випадок під час сексу"

Одразу після смерті дівчини хлопець втік до іншої країни. Тепер він каже, що шкодує про все, однак не готовий повернутися до Лондона.

Син єменського мільярдера Фарук Абдулхак зізнався у причетності до смерті 23-річної студентки Мартіни Вік Магнуссен через понад 15 років після своєї втечі з Лондона до Ємена.

Про це чоловік розповів журналістці BBC.

Тіло 23-річної норвежки Магнуссен знайшли 2008 року під купою сміття у підвалі в центрі Лондона. Абдулхак стверджує, що Магнуссен, з якою вони разом навчалися, померла внаслідок "нещасного випадку під час сексу".

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"Ніхто не знає правди, бо я сам мало пам'ятаю", – сказав чоловік журналістці. А коли вона запитала, в чому причина, він відповів лише одним словом: "Кокаїн".

Водночас коронер у своєму звіті вказував, якою жахливою смертю померла норвезька студентка – внаслідок "здавлювання шиї". На тілі Магнуссен було 43 порізи та садна. Як написав коронер, "багато з них мали вигляд, як типові травми насильницького характеру або отримані під час опору".

Востаннє друзі Мартіни бачили її живою вранці 14 березня 2008 року в нічному клубі, де вона та Фарук святкували складання іспитів. Хлопець тоді запропонував влаштувати вечірку у своїй квартирі в центрі Лондона. Більшість друзів розійшлася по домівках через втому, але Мартіна захотіла продовжити святкувати.

Подруги студентки вже тепер розповіли журналістці, що того дня Фарук здавався іншим – розсердився, коли хтось із друзів сфотографував його і Мартіну. Інша подруга дівчини розповіла, що Фарук якось намагався поцілувати Мартіну, але вона сказала, що їй це не цікаво. Однак студентка часто ночувала у його квартирі, адже та розташована в центрі міста.

Коли Мартіна наступного дня не повернулася додому, друзі заявили про її зникнення. Поліція почала серйозно ставитися до цього лише коли хтось помітив, що Фарук видалив свій аккаунт у Facebook. Правоохоронці обшукали квартиру хлопця та швидко знайшли напівоголене тіло дівчини у підвалі його будинку.

На той час Фарук вже втік із Британії. Поліція знала, що він відлетів пасажирським рейсом з Лондона до Каїра, але не мала деталей про його втечу. Згодом з’ясувалося, що хлопець потім сів на приватний літак свого батька і відлетів до Ємену. Адвокат Фарука запевняв, що він не винний у вбивстві.

Зауважимо, що Фарук – не простий єменець. У дитинстві він жив у США та Єгипті. Чоловік є сином Шахера Абдулака – одного з найбагатших і найвпливовіших людей Ємену. Абдулхак-старший побудував бізнес-імперію, яка торгувала цукром, безалкогольними напоями, нафтою та зброєю, і був близьким другом тодішнього президента Алі Абдулли Салеха.

"Я глибоко жалкую про той нещасний випадок. Шкодую, що приїхав сюди (до Ємену – ред.) – я повинен був залишитися і понести відповідальність", – розповів Фарук журналістці.

На сьогодні чоловік перебуває у списку найбільш розшукуваних лондонською поліцією людей, і на його арешт видано міжнародний ордер. Абдулхак розповів, що повернутися до Британії і зустрітися з поліцією він не готовий. За його словами, для цього вже надто пізно.

Нагадаємо, в Ізраїлі через 13 років суд виправдав українця Романа Задорова, якого звинувачували у жорстокому вбивстві 13-річної школярки. Чоловік заперечував свою причетність до злочину, водночас і рідні вбитої дівчинки наполягали, що суд покарав не ту людину.

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