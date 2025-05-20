США створили нову ядерну бомбу: що про неї відомо

Ядерна бомба B61-13. Фото: DOE

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США завершили виробництво першого зразку нової ядерної бомби B61-13 — вона потужніша за попередницю і створена для ураження підземних бункерів. Виробництво завершили на рік раніше терміну.

Про це повідомило видання TWZ.

За даними Міністерства енергетики США, B61-13 є модифікацією точної бомби B61-12, але зі значно вищою максимальною потужністю та має замінити бомбу B61-7.

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Бомба призначена для знищення:

глибокі підземні бункери;

масштабні військові об’єкти;

пункти управління противника.

«Модернізація ядерного арсеналу Америки є важливою для реалізації програми президента Трампа „Мир через силу“. Надзвичайна швидкість виробництва B61-13 є свідченням винахідливості наших вчених та інженерів, а також терміновості, з якою ми стикаємося у посиленні стримування в нову нестабільну епоху», — наголосив міністр енергетики Кріс Райт США.

Судячи з оприлюднених фотографій, нова ядерна бомба США B61-13 зовні майже не відрізняється від свого попередника, B61-12. Вона успадкувала той самий хвостовий комплект (TKA) з інерціальною системою наведення (INS), а також сучасні функції безпеки та точності. Проте головна відмінність криється під обтічним корпусом — потужність.

B61-13, ймовірно, буде відповідати потужності B61-7, чия максимальна сила вибуху сягає 340–360 кілотонн. Для порівняння, B61-12 має потужність у 50 кілотонн.

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На відміну від B61-12, яку можуть використовувати союзники НАТО, B61-13 призначена виключно для армії США.

Нагадаємо, експерт ЗСУ заявив, що головна ядерна ракета РФ «Ярс» має серйозний дефект.