ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

США створили нову ядерну бомбу: що про неї відомо

Амеркиканський ядерний арсенал поповнився новою, потужнішою версією керованої бомби B61.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ядерна бомба B61-13. Фото: DOE

Ядерна бомба B61-13. Фото: DOE

США завершили виробництво першого зразку нової ядерної бомби B61-13 — вона потужніша за попередницю і створена для ураження підземних бункерів. Виробництво завершили на рік раніше терміну.

Про це повідомило видання TWZ.

За даними Міністерства енергетики США, B61-13 є модифікацією точної бомби B61-12, але зі значно вищою максимальною потужністю та має замінити бомбу B61-7.

Бомба призначена для знищення:

  • глибокі підземні бункери;

  • масштабні військові об’єкти;

  • пункти управління противника.

«Модернізація ядерного арсеналу Америки є важливою для реалізації програми президента Трампа „Мир через силу“. Надзвичайна швидкість виробництва B61-13 є свідченням винахідливості наших вчених та інженерів, а також терміновості, з якою ми стикаємося у посиленні стримування в нову нестабільну епоху», — наголосив міністр енергетики Кріс Райт США.

Судячи з оприлюднених фотографій, нова ядерна бомба США B61-13 зовні майже не відрізняється від свого попередника, B61-12. Вона успадкувала той самий хвостовий комплект (TKA) з інерціальною системою наведення (INS), а також сучасні функції безпеки та точності. Проте головна відмінність криється під обтічним корпусом — потужність.

B61-13, ймовірно, буде відповідати потужності B61-7, чия максимальна сила вибуху сягає 340–360 кілотонн. Для порівняння, B61-12 має потужність у 50 кілотонн.

На відміну від B61-12, яку можуть використовувати союзники НАТО, B61-13 призначена виключно для армії США.

Нагадаємо, експерт ЗСУ заявив, що головна ядерна ракета РФ «Ярс» має серйозний дефект.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie