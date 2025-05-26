Встановлено, хто стоїть за масштабним блекаутом під час Каннського фестивалю

Блекаут / © Associated Press

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Анархісти заявили про причетність до масштабного знеструмлення в Альпах Марітім — під прицілом був Каннський кінофестиваль.

Про це пише видання France info.

У французькому департаменті Альпи Марітім (південна Франція) у ніч на 24 травня сталася масштабна аварія на електромережах. В результаті понад 160 тисяч домогосподарств залишилися без електроенергії. Вже наступного дня дві групи, що назвали себе «анархістськими бандами», взяли на себе відповідальність за саботаж.

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У заяві, опублікованій на сайті Indymedia, невідомі повідомили, що їхньою метою було не тільки зірвати Каннський кінофестиваль, а й відключити від електроенергії промислові підприємства регіону. «Ми не на знімальному майданчику, але 'Стоп! ' цілком передає наше бажання — вимкнути цю смертоносну систему», — йдеться в анонімному зверненні.

Саботажники стверджують, що пошкодили головну електростанцію, яка постачає електроенергію до агломерації Канн, та перерізали лінію 225 кВт, що йде з Ніцци. За інформацією прокуратури Грасса, три з чотирьох опор високовольтної лінії були спиляні.

Через це оператор RTE змушений був деактивувати лінію, що призвело до відключення понад 160 тисяч споживачів. Без світла залишилися населені пункти від Антіба до департаменту Вар, включаючи частину внутрішніх районів.

Прокуратури міст Грасс і Драгіньян наразі перевіряють достовірність заяви анархістів. Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретайо у відповідь доручив підвищити рівень безпеки на ключових об’єктах енергомережі країни.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що масштабний блекаут залишив без світла Каннський фестиваль та 160 тисяч будинків.