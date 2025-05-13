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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
70
Час на прочитання
1 хв

Кардинальне рішення: Белла Хадід змінила імідж та прибула на Каннський кінофестиваль

28-річна зірка з'явилася на Лазуровому узбережжі, де відбудеться Канський міжнародний кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Белла Хадід

Белла Хадід / © Getty Images

Американська модель Белла Хадід останнім часом рідко з’являлася на світських заходах, проте цього місяця вирішила не лише відвідати Каннський кінофестиваль, а й вийти на червону доріжку в день його відкриття. 28-річна зірка прибула 12 травня на Лазурове узбережжя, де її помітили дорогою до готелю Martinez, куди вона прямувала у супроводі охорони.

Одягнена того дня модель була по-літньому. Белла носила білий топ від Dolce & Gabbana, який мав широкі бретельки та декольте із чашками, також на ній були приталені білі штани.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Доповнила це вбрання Хадід туфлями з відкритою п’ятою Yves Saint Laurent, коричневою сумкою від Yves Saint Laurent, сонцезахисними окулярами та декількома лаконічними прикрасами. Однак головною особливістю її образу була зачіска — Белла стала білявкою, як її сестра Джіджі. Перука це, нарощене волосся чи вона дійсно перефарбувалася — Белла не уточнювала.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Також кілька кадрів із новою зачіскою вона показала в Instagram.

/ © Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

/ © Instagram Белли Хадід

© Instagram Белли Хадід

Вже сьогодні — 13 травня — відбудеться відкриття кінофестивалю та очікується, що Белла вийде на червону доріжку.

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід з батьком / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

Белла Хадід / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
70
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