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- Шоу-бізнес
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Кардинальне рішення: Белла Хадід змінила імідж та прибула на Каннський кінофестиваль
28-річна зірка з'явилася на Лазуровому узбережжі, де відбудеться Канський міжнародний кінофестиваль.
Американська модель Белла Хадід останнім часом рідко з’являлася на світських заходах, проте цього місяця вирішила не лише відвідати Каннський кінофестиваль, а й вийти на червону доріжку в день його відкриття. 28-річна зірка прибула 12 травня на Лазурове узбережжя, де її помітили дорогою до готелю Martinez, куди вона прямувала у супроводі охорони.
Одягнена того дня модель була по-літньому. Белла носила білий топ від Dolce & Gabbana, який мав широкі бретельки та декольте із чашками, також на ній були приталені білі штани.
Доповнила це вбрання Хадід туфлями з відкритою п’ятою Yves Saint Laurent, коричневою сумкою від Yves Saint Laurent, сонцезахисними окулярами та декількома лаконічними прикрасами. Однак головною особливістю її образу була зачіска — Белла стала білявкою, як її сестра Джіджі. Перука це, нарощене волосся чи вона дійсно перефарбувалася — Белла не уточнювала.
Також кілька кадрів із новою зачіскою вона показала в Instagram.
Вже сьогодні — 13 травня — відбудеться відкриття кінофестивалю та очікується, що Белла вийде на червону доріжку.