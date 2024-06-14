Столтенберг зробив заяву щодо "обов'язкової допомоги Україні"

Члени Альянсу досі не змогли дійти згоди щодо взяття зобов'язань щорічної фінансової допомоги Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За його словами, сьогодні потрібні не лише короткочасні зобов'язання, а й довгострокові.

"Поки що консенсусу немає з цього приводу. Але ми працюємо і багато членів НАТО нас підтримують", - заявив сьогодні генсек.

Днями генеральний секретар НАТО закликав союзників щорічно виділяти близько 40 млрд євро на рік на військову допомогу Україні.

"Нам потрібні не короткострокові зобов'язання. Це теж потрібно, але довгострокові зобов'язання дадуть нам більше передбачуваності та буде сигналом Росії", - сказав він.

Раніше генсек НАТО заявив, що на саміті у Вашингтоні мають пролунати заяви щодо постачання великої кількості озброєння, боєприпасів для ППО та артилерії.

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