Столтенберг зробив заяву щодо Туреччини після теракту в Анкарі

Альянс оголосив про підтримку Туреччині в боротьбі з тероризмом.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про рішуче засудження нападу на МВС Туреччини в Анкарі та наголосив, що Альянс підтримує Туреччину в боротьбі з тероризмом.

Про це йдеться на сторінці в Х Єнса Столтенберга.

"Я рішуче засуджую сьогоднішню терористичну атаку на Міністерство внутрішніх справ в Анкарі (...) НАТО солідарний з Туреччиною в боротьбі з тероризмом", – написав Столтенберг.

Генесек НАТО також побажав двом пораненим поліцейським в Анкарі швидкого і повного одужання.

Нагадаємо, що 1 жовтня у столиці Туреччини пролунав вибух біля будівель парламенту та Міністерства внутрішніх справ. У МВС заявили про теракт під час якого один із смертників підірвав себе. Іншого знешкодили силовики.

Раніше у Туреччині стався вибух на підприємстві, яке розробляє ракетні комплекси, є жертва.

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