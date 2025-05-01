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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Трамп призначив тимчасово повірену в справах США в Україні: хто така Джулі Девіс

Девіс — дипломатка з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Трамп призначив тимчасово повірену в справах США в Україні: хто така Джулі Девіс

Джулі Девіс стане тимчасово повіреною у справах США в Україні

Президент США Дональд Трамп і держсекретар Марко Рубіо призначили Джулі Девіс тимчасово повіреною у справах США в Україні.

Посольство США в Києві вже повідомило про призначення Девіс.

«Посол Джулі Девіс приступить до виконання обов’язків тимчасової повіреної у справах США в Україні з понеділка, 5 травня 2025 року. Посол Девіс від імені президента США Дональда Трампа та державного секретаря США Марко Рубіо координуватиме співпрацю посольства США з урядом і народом України», — йдеться у повідомленні посольства.

Там додали, що на своїй посаді Девіс «наполегливо працюватиме над завершенням війни та припиненням кровопролиття, зміцнюючи двосторонні відносини та роблячи Америку й Україну безпечнішими, сильнішими та більш процвітаючими».

Тим часом в Держдепартаменті США заявили, що Девіс «матиме за честь виконувати обов’язки тимчасової повіреної, доки президент не призначить нового посла США в Україні».

Що відомо про Джулі Девіс

Девіс — дипломатка з багаторічним стажем роботи в Державному департаменті США. Вона обіймала різні відповідальні посади в американських посольствах по всьому світу, зокрема в країнах Європи та Азії. Її досвід охоплює питання політичної безпеки, економічного співробітництва та культурного обміну.

Протягом останніх 30 років Джулі Девіс працювала пані послом Сполучених Штатів на Кіпрі та спецпредставником у справах Білорусі.

Вона обіймала посади заступника помічника Держсекретаря з питань Західної Європи та ЄС і заступника постпреда США при НАТО.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звільнив свого радника з національної безпеки Майка Волтца. Його обов’язки тимчасово виконуватиме державний секретар США Марко Рубіо.

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