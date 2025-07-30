Трамп скорочує термін для миру в Україні: чи злякається Кремль ультиматуму

Володимир Путін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп зменшив термін, який дав Росії для погодження мирної угоди з Україною. Тепер замість 50 днів Кремль має 10–12 днів — інакше на Москву чекають нові санкції. Однак експерти сумніваються, що це змінить позицію Росії.

Про це пише видання CNN.

Під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії Трамп заявив, що більше не бачить сенсу чекати.

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“Я хотів виявити великодушність, але ми не бачимо жодного прогресу. Встановлюємо новий термін — приблизно через 10 або 12 днів”, — заявив Трамп журналістам.

Раніше, два тижні тому, президент США дав Росії 50 днів для укладання миру, пригрозивши жорсткими економічними заходами — зокрема 100% митом на російський експорт та санкціями проти країн, які купують російську нафту.

Кремль не реагує

У Москві вже неодноразово висміювали ультиматуми Трампа. Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що “схожі вимоги” Росія чула неодноразово. А політолог Сергій Марков у відповідь на новий термін написав у Telegram:

“Фактична відповідь Росії на ультиматуми незмінна вже 500 років: “Іди до біса””.

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Позиція Кремля залишається жорсткою — мирна угода, за їхніми словами, можлива лише на умовах, що включають контроль над ще не окупованими територіями та обмеження на зовнішньополітичну діяльність України.

Чи матимуть санкції ефект

Експерти сумніваються, що нові санкції матимуть вирішальний вплив.

100% мито на російський експорт навряд чи сильно вдарить по Москві: обсяг торгівлі між РФ і США залишається мінімальним.

Більший тиск могла б створити вторинна санкційна політика — тобто обмеження проти країн, які купують російську нафту. Але реалізувати це буде складно: головні покупці — Індія, Китай, Туреччина та низка країн ЄС — навряд чи підуть на відкритий розрив із Москвою.

Крім того, навіть теоретична зупинка закупівель може спровокувати різке зростання світових цін на нафту, що вдарить і по США.

Зміна риторики Трампа

Останні висловлювання президента США свідчать про зміщення тону щодо війни в Україні. Раніше його заява були неоднозначними, іноді критичними щодо обох сторін. Тепер же риторика більш послідовна і спрямована проти Москви.

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“Ми думали, що це вже позаду, але Путін знову запускає ракети по Києву й вбиває мирних людей, навіть у будинках для літніх”, — заявив Трамп.

Попри жорсткі заяви, залишається відкритим питання, чи готовий Трамп справді розпочати масштабне санкційне протистояння — і чи матиме це реальний вплив на позицію Кремля, який не демонструє готовності до поступок.

Раніше сумніви у ефекті нових економічних санкцій проти РФ висловили аналітики The Conversation. Вони сумніваються в їхній ефективності, адже торговельні зв’язки ослабли, а адміністрація Трампа втратила важелі координації з союзниками.