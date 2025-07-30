Трамп сокращает срок для мира в Украине: испугается ли Кремль ультиматума

Владимир Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп снизил срок, который дал России для согласования мирного соглашения с Украиной. Теперь вместо 50 дней у Кремля есть 10–12 дней — иначе Москву ждут новые санкции. Однако эксперты сомневаются, что это изменит позицию России.

Об этом пишет издание CNN.

Во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп заявил, что больше не видит смысла ждать.

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"Я хотел проявить великодушие, но мы не видим ни одного прогресса. Устанавливаем новый срок - примерно через 10 или 12 дней", - заявил Трамп журналистам.

Ранее две недели назад президент США дал России 50 дней для заключения мира, пригрозив жесткими экономическими мерами — в том числе 100% пошлиной на российский экспорт и санкциями против стран, покупающих российскую нефть.

Кремль не реагирует

В Москве уже не раз высмеивали ультиматумы Трампа. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "схожие требования" Россия слышала неоднократно. А политолог Сергей Марков в ответ на новый термин написал в Telegram:

“Фактический ответ России на ультиматумы неизменен уже 500 лет: “Иди к чертям””.

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Позиция Кремля остается жесткой — мирное соглашение, по их словам, возможно только на условиях, включающих контроль над еще не оккупированными территориями и ограничение на внешнеполитическую деятельность Украины.

Имеют ли санкции эффект

Эксперты сомневаются, что новые санкции будут иметь решающее влияние.

100% таможенная пошлина на российский экспорт вряд ли сильно ударит по Москве: объем торговли между РФ и США остается минимальным.

Большее давление могло бы создать вторичная санкционная политика, то есть ограничения против стран, покупающих российскую нефть. Но реализовать это будет сложно: главные покупатели – Индия, Китай, Турция и ряд стран ЕС – вряд ли пойдут на открытый разрыв с Москвой.

Кроме того, даже теоретическая остановка закупок может спровоцировать резкий рост мировых цен на нефть, что ударит по США.

Смена риторики Трампа

Последние высказывания президента США свидетельствуют о смещении тона по поводу войны в Украине. Ранее его заявление было неоднозначным, иногда критическим обеих сторон. Теперь же риторика более последовательна и направлена против Москвы.

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"Мы думали, что это уже позади, но Путин снова запускает ракеты по Киеву и убивает мирных людей, даже в домах престарелых", - заявил Трамп.

Несмотря на жесткие заявления, остается открытым вопрос, готов ли Трамп действительно начать масштабное санкционное противостояние — и будет ли это реальное влияние на позицию Кремля, не демонстрирующего готовность к уступкам.

Ранее сомнения в эффекте новых экономических санкций против РФ выразили аналитики The Conversation. Они сомневаются в их эффективности, ведь торговые связи ослабли, а администрация Трампа потеряла рычаги координации с союзниками.