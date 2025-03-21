Трамп зробив гучну заяву про НАТО: що він сказав

Трамп також повідомив про розмови із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі 21 березня заявив, що альянс НАТО залежить від США. За його словами, без Вашингтона Північноатлантичний альянс “не буде тим самим”.

Про це він розповів журналістам на брифінгу у Білому Домі.

Трамп також заявив, що саме його жорстка позиція змусила союзників збільшити оборонні витрати, завдяки чому він “зберіг НАТО”.

“Через те, що я зробив, сотні мільярдів доларів надійшли в НАТО від країн, які просто не платили. Вони були правопорушниками, вони не платили за рахунками. Отже, НАТО, напевно, стало сильнішим, але вони повинні ставитися до нас чесно. Без нас НАТО вже не те саме”, – заявив Трамп.

Окрім цього, Трамп повідомив про розмови із Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним. За його словами, обидва нібито визнали, що без втручання США угоди між Україною та РФ щодо припинення війни не було б.

Нагадаємо, у Вашингтоні наголошують, що мир вже дуже близько.

Читайте також: