Трамп зробив нову заяву про мирне врегулювання в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп перед вильотом на похорон Папи Римського Франциска у п’ятницю, 25 квітня, зробив нову заяву про мирне врегулювання війни, яку веде Росія проти України.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Трампа, Росія та Україна «рухаються разом» у напрямку до укладення угоди про перемир’я. Але при цьому він додав, що ситуація залишається «дуже крихкою».

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«Нічого з цього не повинно було статися», — вкотре наголосив американський президент, традиційно звинувативши свого попередника Джо Байдена у тому, що він допустив цю війну.

Напередодні Трамп позитивно відгукнувся про мирну угоду, але Україна відкинула можливість визнання своєї території російською, що, здається, є частиною мирної пропозиції Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».