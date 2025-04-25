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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп зробив нову заяву про мирне врегулювання в Україні

Американський президент повідомив, що Росія та Україна «рухаються разом» у напрямку до укладення угоди про перемир’я.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп перед вильотом на похорон Папи Римського Франциска у п’ятницю, 25 квітня, зробив нову заяву про мирне врегулювання війни, яку веде Росія проти України.

Про це повідомляє Sky News.

За словами Трампа, Росія та Україна «рухаються разом» у напрямку до укладення угоди про перемир’я. Але при цьому він додав, що ситуація залишається «дуже крихкою».

«Нічого з цього не повинно було статися», — вкотре наголосив американський президент, традиційно звинувативши свого попередника Джо Байдена у тому, що він допустив цю війну.

Напередодні Трамп позитивно відгукнувся про мирну угоду, але Україна відкинула можливість визнання своєї території російською, що, здається, є частиною мирної пропозиції Трампа.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив що, на його думку, Крим «залишиться з Росією», і нібито президент України Зеленський «це розуміє».

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