"Треба готуватися до найгіршого": спецслужби Литви - про ймовірність війни в Європі

У разі обрання Путіном президентом РФ подальше нагнітання війни буде більш імовірним.

Очільник Департаменту держбезпеки Литви Дарюс Яунішкіс вважає, що зараз немає підстав для паніки через ймовірність війни в Європі, однак слід "готуватися до найгіршого".

Таку думку Дарюс Яунішкіс висловив для Delfi.

"Хочу підкреслити, що наразі немає приводу ні для паніки, ні для занепадницьких настроїв. Але, як і більшість політиків та експертів усього світу, я закликаю тверезо оцінити становище і, звісно, сподіватися на краще, але готуватися до найгіршого", – сказав Яунішкіс.

Очільник литовської спецслужби заликав рухатися "у бік підготовки і попередження" потенційної російської агресії.

"На жаль, такою є зараз ситуація у світі, такою є і функція розвідки та її долі – нагадувати про напруження та небезпеку", - зауважив Яунішкіс, додавши, що у разі обрання Путіном президентом РФ подальше нагнітання війни буде більш імовірним.

Нагадаємо, раніше спецслужба Литви дала оцінку, скільки років Росія здатна воювати в Україні.

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