У Британії морж зіпсував Новий рік любителям салютів: як це сталося (відео)

Морж на прізвисько Тор зірвав новорічний феєрверк у британському місті Скарборо.

Подробиці події повідомив таблоїд Mirror.

Великого моржа помітили на пляжі в гавані Скарборо й визначили, що це самець на прізвисько Тор, якого кількома тижнями раніше помітили у Франції, Голландії та британському графстві Гемпшир. Передбачається, що морська тварина припливла до берегів Великої Британії з Європи чи навіть Канади, і вирішила відпочити перш ніж знову вирушити до рідної арктичної зони.

Експерти з тварин із Британської служби порятунку морського життя (BDMLR) порадили міській раді Скарборо скасувати новорічний феєрверк, щоб не налякати Тора гучними звуками та не викликати стрес.

Чиновники прислухалися до них і вирішили відсвяткувати Новий рік-2023 без традиційних салютів. Як пояснив лідер міськради Стів Сіддонс, благополуччя моржа має бути важливішим за бажання побачити шоу.

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