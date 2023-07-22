У Москві біля штабу ОДКБ знайшли скриньку з написом "Радій"

На місце події були викликані екстрені служби.

У Москві знайшли скриньку з надписом "Радій" біля штабу Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це інформують російські пропагандистські медіа, з посиланням на місцеві екстрені служби.

"На дереві у парку біля штабу ОДКБ на Ленінградському проспекті знайдено скриньку з проводами та написом "Радій". На місце виїхали фахівці для його дослідження", — повідомили в екстреній службі

Повідомляється, що спеціалісти, які прибули на місце, виявили у середині скриньки радіозонд та погодний датчик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Росії озброєний чоловік у військовій формі забарикадувався в одному з будинків в елітному селищі "Шервуд", що біля Москви, та відмовляється здатись поліції.

Крім того, ми раніше інформували, що у Москві 22 липня у ТЦ "Времена года" стався прорив труби з гарячою водою. Попередньо загинули четверо людей, ще 11 — постраждали.

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