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В Москве возле штаба ОДКБ нашли ящик с надписью "Радий"

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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В Москве возле штаба ОДКБ нашли ящик с надписью "Радий"

У штаба ОДКБ нашли ящик с надписью "Радий" / Фото: flickr.com

На место происшествия были вызваны экстренные службы.

В Москве нашли ящик с надписью "Радий" у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом информируют российские пропагандистские медиа со ссылкой на местные экстренные службы.

"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", — сообщили в экстренной службе

Сообщается, что прибывшие на место специалисты обнаружили в середине ящика радиозонд и погодный датчик.

Напомним, ранее сообщалось, что в России вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в одном из домов в элитном поселке "Шервуд" возле Москвы и отказывается сдаться полиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Предварительно погибли четыре человека, еще 11 — пострадали.

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Дата публикации
Просмотры
2473
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