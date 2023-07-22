На место происшествия были вызваны экстренные службы.

В Москве нашли ящик с надписью "Радий" у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом информируют российские пропагандистские медиа со ссылкой на местные экстренные службы.

"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", — сообщили в экстренной службе

Сообщается, что прибывшие на место специалисты обнаружили в середине ящика радиозонд и погодный датчик.

Напомним, ранее сообщалось, что в России вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в одном из домов в элитном поселке "Шервуд" возле Москвы и отказывается сдаться полиции.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Предварительно погибли четыре человека, еще 11 — пострадали.

Читайте также: