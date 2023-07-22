В Москве возле штаба ОДКБ нашли ящик с надписью "Радий"

На место происшествия были вызваны экстренные службы.
В Москве нашли ящик с надписью "Радий" у штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Об этом информируют российские пропагандистские медиа со ссылкой на местные экстренные службы.
"На дереве в парке возле штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте найден ящик с проводами и надписью "Радий". На место выехали специалисты для его исследования", — сообщили в экстренной службе
Сообщается, что прибывшие на место специалисты обнаружили в середине ящика радиозонд и погодный датчик.
Напомним, ранее сообщалось, что в России вооруженный мужчина в военной форме забаррикадировался в одном из домов в элитном поселке "Шервуд" возле Москвы и отказывается сдаться полиции.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Москве 22 июля в ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой. Предварительно погибли четыре человека, еще 11 — пострадали.
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