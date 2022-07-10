У Нідерландах внаслідок стрілянини поранено троє людей

Очевидці кажуть, що стрілянина розпочалась після сварки на вулиці.

Троє людей отримали поранення внаслідок стрілянини в центрі міста Гронінген у суботу, 9 липня, близько восьмої вечора. Двоє з них доставлені до лікарні.

Про це повідомляє видання NOS.

У соцмережах також повідомляють про жертв, але поліція не підтвердила цю інформацію.

Зазначається, що на оприлюдненому очевидцями відео видно, як стрільця атакують кілька чоловіків. Також у нього кидають пляшки з-під пива.

Підозрюваний дістає зброю та п'ять разів стріляє у своїх нападників. Видно, як один з них падає просто на землю, а інші намагаються сховатися.

Поліція повідомила, що стрільця було затримано.

У районі, де сталася стрілянина, часто буває неспокійно. Зокрема, у четвер у кафе затримали двох наркоділків, які перед цим саме торгували наркотиками на вулиці.

Нагадаємо, у Нідерландах поліція стріляла по трактору під час протестів фермерів (відео).

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