У Нідерландах внаслідок стрілянини поранено троє людей

Очевидці кажуть, що стрілянина розпочалась після сварки на вулиці.
Троє людей отримали поранення внаслідок стрілянини в центрі міста Гронінген у суботу, 9 липня, близько восьмої вечора. Двоє з них доставлені до лікарні.
Про це повідомляє видання NOS.
У соцмережах також повідомляють про жертв, але поліція не підтвердила цю інформацію.
Зазначається, що на оприлюдненому очевидцями відео видно, як стрільця атакують кілька чоловіків. Також у нього кидають пляшки з-під пива.
Підозрюваний дістає зброю та п'ять разів стріляє у своїх нападників. Видно, як один з них падає просто на землю, а інші намагаються сховатися.
Поліція повідомила, що стрільця було затримано.
У районі, де сталася стрілянина, часто буває неспокійно. Зокрема, у четвер у кафе затримали двох наркоділків, які перед цим саме торгували наркотиками на вулиці.
Нагадаємо, у Нідерландах поліція стріляла по трактору під час протестів фермерів (відео).
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