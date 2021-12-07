У Німеччині утворили “світлофорну коаліцію” трьох партій: хто формуватиме уряд

Коаліційну угоду підписали Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), партії "Союз-90/Зелені" і Вільна демократична партія (ВДП).

У вівторок, 7 грудня, у Берліні було підписано угоду про утворення так званої "світлофорної коаліції" , назва якої походить від партійних кольорів трьох політичних сил.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.

"Цей ранок має стати початком нашого шляху до нового уряду", - сказав майбутній канцлер Німеччини від СДПН Олаф Шольц.

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За його словами, коаліційна угода повинна стати "дорожньою картою" правлячої коаліції в Німеччині на найближчі чотири роки. Першочерговим завданням урядовці назвали боротьбу з кризою, викликаною пандемією коронавірусу. У довгостроковій перспективі плануються заходи щодо захисту від змін клімату, які стосуватимуться промислового виробництва в Німеччині. Також у планах — поліпшення становища малооплачуваних працівників, орендарів та їхніх сімей.

"Зараз починається час дій", - підкреслив лідер ліберальної ВДП Крістіан Лінднер.

Співголова партії "зелених" Анналена Бербок заявила, що коаліційна угода, "відповідає дійсності та соціальній реальності".

Загалом свої підписи під угодою поставили по п'ять представників від СДПН і "зелених" і три представники ВДП.

У середу, 8 грудня, за призначення Олафа Шольца канцлером повинні проголосувати у Бундестазі, а міністрів, які увійдуть в його уряд, буде приведено до присяги.

Нагадаємо, раніше майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц представив кандидатів від своєї партії в уряд.

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