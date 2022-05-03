У Підмосков'ї спалахнула сильна пожежа на величезному складі: подробиці

Площа пожежі становить понад 25 тисяч квадратних метрів.

Вночі 3 травня пожежа сталася на складі на Кудинівському шосе у Богородському міському окрузі Підмосков'я, будинок горить по всій площі.

Про це повідомляє рупор російської пропаганди РИА Новости із посиланням на МНС.

При цьому представник екстрених служб регіону зауважив, що розміри складу – 150 на 170 метрів. Таким чином, площа займання становить понад 25 тисяч квадратних метрів.

Горить склад із папером.

У гасінні вогню на площі близько 25 тис. кв. залучено майже 100 осіб та 33 одиниці техніки.

За інформацією пропагандистських ЗМІ, спалах розпочався на території виробничо-складського комплексу "Атлант Парк" у Богородському.

Раніше повідомлялося, що у Бєлгородській області минулої ночі були чутні вибухи.

Нагадаємо, що в Бєлгородській області РФ були вибухи та пожежа. У російських Telegram-каналах повідомляли про пожежу на території одного з об'єктів Міністерства оборони.

Також повідомлялося, що 1 квітня у російському Бєлгороді спалахнула пожежа на нафтобазі (фото, відео).

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