У Польщі 22-річна дівчина навмисно збила свого коханого: він помер

У Польщі 22-річна дівчина навмисно збила свого 25-річного хлопця. Від отриманих травм він помер на місці аварії.

Про це пише onet.pl.

22-річна жінка, яка, перебуваючи за кермом автомобіля в стані алкогольного сп'яніння, на смерть збила свого 25-річного співмешканця в Бобровниках Лодзького воєводства. Вона уже затримана і передана в розпорядження прокуратури, повідомив Кшиштоф Копаня, прессекретар Окружної прокуратури в Лодзі.

Аварія сталася в суботу вранці на дорозі в Бобровниках у Лодзькому повіті.

"Внаслідок наїзду автомобіля BMW, за кермом якого перебувала 22-річна жінка в стані алкогольного сп'яніння, загинув її 25-річний хлопець. Одна з версій - жінка могла навмисно збити 25-річного хлопця", - повідомив Копаня.

Медики намагались реанімувати потерпілого, проте від отриманих травм він помер. У дівчини виявили 0,8 проміле алкоголю. Триває слідство.

Нагадаємо, у Польщі розлючений натовп напав на 4 іноземців, яких запідозрили у тому, що вони чіплялись до дітей. Поліції довелось відбивати підозрюваних у людей, які вчиняли самосуд.

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