У РФ вагнерівець після повернення з війни проти України вбив та спалив багатодітну матір

"Герой СВО" задушив свою знайому багатодітну матір та спалив автомобіль із її тілом.

У Росії екс-бойовик ПВК "Вагнера", який повернувся з війни проти України, вбив та спалив багатодітну матір.

Про це повідомляє російське видання "Сирена".

33-річний ексвагнерівець Олександр Тюмаков задушив свою знайому багатодітну матір та спалив автомобіль із її тілом.

Злочин було скоєно в селі Анучіно Приморського краю РФ, куди бойовик повернувся після участі у ПВК "Вагнер". У "Вагнер" він потрапив у грудні 2022 року і повернувся з фронту з трьома "медалями". Завербували його, найімовірніше, просто з колонії.

11 лютого 2016 року Тюмакова засудили на 10 років і 10 місяців колонії відразу за кількома тяжкими статтями: "розбій", "знищення чужого майна" та "вбивство малолітньої чи іншої безпорадної особи з корисливих спонукань". Також він був раніше засуджений за дрібні крадіжки.

33-річний ексвагнерівець Олександр Тюмаков / Фото: Telegram-канал Сирена

Зазначимо, що в РФ випадки, коли "герой СВО", який повернувся з війни проти України, вчиняє нові злочини, стали буденністю.

Так, раніше повідомлялося, що в РФ зек-вагнерівець зґвалтував дівчину і спалив чужу машину, щоби замінити сліди. Інший зек-вагнерівець, засуджений за вбивство своєї співмешканки, повернувся з війни проти України до Ростова і знову жорстоко вбив жінку.

Також повідомлялося, що окупант повернувся з війни та зґвалтував 10-річну падчерку на очах у дружини.

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