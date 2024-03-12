У російського ОПК проблеми: аналітики ISW оцінили спроможність РФ озброювати армію

Оборонно-промисловий комплекс Росії зіткнеться з нестачею робочої сили, скороченням запасів, зокрема й через санкції. У зв’язку з цим спроможності ОПК стануть нестійкими у середній та довгостроковій перспективах.

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW вказано, що військове командування РФ планує створити "стратегічний резерв" для наступальних операцій навесні-влітку, але не збирається оснащувати бійців необхідною кількістю озброєння і техніки. Усе через виниклі виробничі обмеження російського ОПК.

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За деякими даними, російське командування озброїть до кінця 2024 року лише 27-у мотострілецьку дивізію, яка перебуває у процесі формування на базі 21-ї мотострілецької бригади Центрального військового округу. Цю дивізію буде озброєно на 87%. Настільки ж військове командування озброїть і інші нові з'єднання та частини.

Як зазначили кілька західних та українських чиновників і аналітиків, цифри виробництва танків, про які повідомляє РФ, здебільшого відображають відновлені і модернізовані машини, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Аналітики вважають, що російський ОПК може впоратися з нинішнім темпом операцій в Україні, але не зможе повністю забезпечити потенційну наступальну операцію оперативного або стратегічного рівня з використанням ключового резерву – живої сили.

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Також повідомляється, що інформація про створення росіянами нових недооснащених частин і з'єднань збігається з оцінкою ISW, що РФ надає перевагу кількості живої сили і техніки над якістю військ.

За оцінками Інституту, використання військовим командуванням РФ поточних змін для введення новостворених і недоукомплектованих формувань на поле бою в Україні, ймовірно, обмежить ефективність цих підрозділів на фронті, але цього буде достатньо для підтримання поточного темпу операцій.

Аналітики вважають, що зростання виробництва російського ОПК не буде стійким у середньостроковій і довгостроковій перспективах, оскільки РФ надалі страждатиме від нестачі робочої сили, скорочення запасів озброєння і техніки, а також нездатності повністю компенсувати військові товари і товари подвійного призначення, які більше не може купувати у зв’язку з санкціями.

До слова, видання CNN з посиланням на оцінки західних розвідок повідомило, що Росія виробляє близько 250 тис. артилерійських снарядів на місяць для війни. Це майже втричі більше, ніж США і Європа виробляють для України.

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