У США відвідувачів парків закликають не облизувати колорадських жаб: фото

У США відвідувачів парків закликають не облизувати колорадських жаб.

Крик душі Служби національних парків США адресований охочим отримати незвичайні відчуття через наркотичні властивості слизу жаб пустелі Сонора, пише "НВ".

Колорадська жаба або Bufo alvarius мають секрет під назвою 5-MeO-DMT, який земноводне використовує для захисту від хижаків. У людини ця речовина викликає ейфорію, відчуття тепла, сильні зорові та слухові галюцинації.

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Тому в народі цю жабу ще називають наркобарон річки Колорадо.

Захисний механізм поставив колорадських жаб під загрозу, оскільки їх пошуки у парках Північної Америки вийшли за межі розумного. Тож у боротьбу проти лову Bufo alvarius включилася Національна служба парків США.

У своєму обліковому записі на Facebook організація залишила звернення, в якому апелювала не до любові до природи, а до інстинкту самозбереження любителів психоделиків.

"Ці жаби мають привушні залози, які вступають, вони виділяють сильний токсин. Ви можете захворіти, якщо він потрапить до вашого рота", — йдеться у повідомленні.

Фото: zvidusil.in.ua

Організація зазначила, що амфібію можна відрізнити за великими розмірами (до 18 см у довжину), а також незвичайно низьким і тихим кваканням.

Пост Служби був підкріплений загрозливим фото жаби, а також закликом не пробувати тягнути до рота інших мешканців парків, "незалежно від того, чи це банановий слимачок, незвичайний гриб або будь-яка інша жаба".

Фото: facebook.com/nationalparkservice

Нагадаємо, у звіринці Женеви живе двоголова 25-річна черепаха.

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