У Воронезькій області розстріляли двох "вагнерівців": фото

Окупантів розстріляв інший терорист.
У Росії в Воронезькій області знайшли застреленими двох терористів з ПВК "Вагнер". Їх вбив інший бойовик.
Про це пишуть російські телеграм-канали.
Тіла двох терористів у військовій формі знайшли у полі недалеко від дороги. Згодом з'ясувалось, що це бойовики терористичної ПВК "Вагнер".
Окупанти заявили, що нібито ці терористи відмовились брати участь у бунті Пригожина, а тому їх ліквідував інший "вагнерівець".
Терориста уже затримала поліція країни-окупантки. Він зізнався, що розстріляв двох росіян.
Нагадаємо, 24 червня терорист Пригожин влаштував бунт проти військового керівництва РФ. Він нібито намагався усунути з посад Шойгу та Герасимова, проте згодом відмовився від своїх планів. Після невдалого бунту "вагнерівців" нібито вислали до Білорусі.
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