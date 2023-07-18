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У Воронезькій області розстріляли двох "вагнерівців": фото

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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1096
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У Воронезькій області розстріляли двох "вагнерівців": фото

Місце розстрілу "вагнерівців". Фото: російські пропагандисти

Окупантів розстріляв інший терорист.

У Росії в Воронезькій області знайшли застреленими двох терористів з ПВК "Вагнер". Їх вбив інший бойовик. 

Про це пишуть російські телеграм-канали. 

Тіла двох терористів у військовій формі знайшли у полі недалеко від дороги. Згодом з'ясувалось, що це бойовики терористичної ПВК "Вагнер". 

Ліквідований
Ліквідований "вагнерівець". Фото: пропаганда РФ

Окупанти заявили, що нібито ці терористи відмовились брати участь у бунті Пригожина, а тому їх ліквідував інший "вагнерівець". 

У Росії ліквідували
У Росії ліквідували "вагнерівців". Фото: російські пропагандисти

Терориста уже затримала поліція країни-окупантки. Він зізнався, що розстріляв двох росіян. 

"Вагнерівці" відмовились брати участь у бунті. Фото: російські пропагандисти

Нагадаємо, 24 червня терорист Пригожин влаштував бунт проти військового керівництва РФ. Він нібито намагався усунути з посад Шойгу та Герасимова, проте згодом відмовився від своїх планів. Після невдалого бунту "вагнерівців" нібито вислали до Білорусі.

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Дата публікації
Перегляди
1096
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