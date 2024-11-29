В аеропорту зіткнулися чотири літаки: що сталося та які наслідки

Чотири літаки зазнали двох окремих зіткнень в один і той же день.

У міжнародному аеропорту Бостона "Логан" сталися два інциденти з різницею в декілька годин, в результаті яких літаки зі зламаними крилами, а пілоти потрапили до лікарні.

Про це повідомляє Mirror.

Під час першої з двох катастроф літак American Airlines, що прямував до виходу на приземлення, зачепив крилом припаркований літак авіакомпанії Frontier Airlines. Перелякані пасажири меншого літака Frontier Airlines, який мав доправити їх до Техасу, розповіли про жахливе зіткнення.

"Це було моторошно. Це було дуже страшно. Раптом "бах". Це звучало так, ніби щось впало знизу", - розповіла Евелін Піпіоне, пасажирка Frontier, місцевій новинній станції WCVB.

За словами пасажирів, зіткнення спричинило серйозні пошкодження.

"Отже, ви можете бачити, що крило фактично зламалося внизу, тож у більшого літака – крило вгорі, а у нашого – тріщина внизу", - розповів Дуглас Гарсія.

Літак American Airlines щойно прибув з аеропорту Гітроу, в той час як літак Frontier Airlines мав вилетіти до міжнародного аеропорту Далласа Форт-Ворт.

Обидва літаки були евакуйовані, а пасажири та екіпаж були змушені покинути їх, поки літаки перевіряли на наявність пошкоджень. Рейс до Техасу було скасовано. Ніхто не постраждав на жодному з літаків.

Декількома годинами пізніше в тому ж аеропорту пасажирський літак JetBlue врізався в літак авіакомпанії Cape Air. Літак JetBlue буксирували за автомобілем, в той час як літак Cape Air, який щойно приземлився в "Логані" з Нантакета і чекав на відкриття виходів на приземлення.

Хоча літак JetBlue був порожній, на борту літака Cape Air на момент зіткнення перебували два пілоти і троє пасажирів. Ніхто не постраждав, але обидва пілоти були доправлені до лікарні з міркувань обережності.

Пасажирка Керолайн Агід мала сісти на рейс JetBlue до Орландо, штат Флорида, і побачила, як зіткнулися два літаки. "Скрізь були лише червоні вогні", - розповіла вона в ефірі радіостанції. "Схоже, що передня частина літака Cape Air була розчавлена. Це був хаотичний безлад".

Федеральне управління цивільної авіації США і відповідні авіакомпанії розслідують ці інциденти.

Нагадаємо, днями в аеропорту Анталії загорівся російський літак з пасажирами. Постраждалих внаслідок інциденту, за інформацією турецької влади, немає.

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