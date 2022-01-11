В Алмати затримали понад 1,2 тис. людей: яка ситуація

В Алмати затримали понад 1,2 тис. людей: яка ситуація

Силовики заявили про вилучення 31 одиниці вогнепальної зброї і 1428 боєприпасів.

У найбільшому місті Казахстану Алмати під час "зачисток" затримали 1 237 людей, яких підозрюють в "участі у терористичних атаках, мародерстві та інших злочинах".

Про це із посиланням на місцеву комендатуру вранці у вівторок, 11 січня, повідомляє KazTAG.

Зазначається, що силовиками вилучено 31 одиницю вогнепальної зброї та 1428 боєприпасів. "Від бандитських угруповань" "зачистили" ділянки Ауезовського, Алатауського та Медівського районів, мікрорайон "Ожет", жиловий масив, що прилягає до Міжнародного аеропорту Алмати.

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За даними ORDA, на блокпостах затримали 38 осіб, які "становлять оперативний інтерес". "На пульт "102" надійшло лише 608 повідомлень, - йдеться у повідомленні. - До Call-центру комендатури надійшло 253 сигнали від громадян, які вимагали оперативного реагування. Усі повідомлення відпрацьовані".

Тим часом діяльність аеропорту Алмати обіцяють відновити після стабілізації ситуації в місті. "Загалом повітряна гавань технічно готова до відкриття", - вказали у пресслужбі летовища.

Раніше у Комітеті національної безпеки Казахстану розповіли, що від 8 січня в Алмати та Алматинській області "зведеними силами спецпідрозділів КНБ, МВС, Міноборони та Національної гвардії затримано 675 підозрюваних".

"Під час особистого обшуку, огляду автомобілів та приміщень повсюдно виявляється зброя, боєприпаси, підроблені документи співробітників правоохоронних органів, засоби нелетального впливу, захоплені демонстрантами у поліції (світлошумові гранати, шоломи, щити, амуніція) та у великому обсязі награбоване майно (побутова техніка, мобільні пристрої, одяг тощо)", - розповіли у КНБ країни.

Як пише Vласть, від ранку 11 січня по всьому Казахстану відновилася робота Мережі. Минулої доби в половині регіонів, зокрема в Алмати, її вмикали пізніше і вимикали близько першої години дня.

За даними МВС Казахстану, загалом після заворушень в країні затримали 9,9 тис. людей.

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