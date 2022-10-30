В Індії літак спалахнув за кілька секунд до зльоту: моторошне відео

В Індії трапився інцидент за участю літака. На щастя, ніхто не постраждав.

В Індії двигун літака індійського лоукостера IndiGo спалахнув під час зльоту з аеропорту Делі.

Про це повідомляє NDTV.

За словами одного з пасажирів, лайнер набрав швидкість на злітно-посадковій смузі, а іскри почали сипатись безпосередньо перед зльотом, але пілот встиг зупинитися.

"Літак міг відірватися від землі секунд за 5-7, і тут я помітив іскри... далі все спалахнуло", — сказав він.

"Під час зльоту двигун зупинився. Зліт припинили, і лайнер повернувся в ангар. Усі пасажири пересіли до іншого літака", — заявили в авіакомпанії.

Нагадаємо, у Каліфорнії під час польоту у легкомоторного повітряного судна відмовив двигун, і він почав втрачати висоту. Розуміючи, що до найближчого аеропорту не дотягнути, пілот здійснив аварійну посадку на жваву магістраль.

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