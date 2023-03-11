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В Індонезії почалося виверження вулкану Мерапі – стовп диму сягає до семи кілометрів (відео)

В Індонезії почалося виверження вулкану Мерапі – стовп диму сягає до семи кілометрів (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
553
Час на прочитання
2 хв
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В Індонезії почалося виверження вулкану Мерапі – стовп диму сягає до семи кілометрів (відео)

Фото: скриншот з відео

Потоки лави від виверження розтеклися на відстань 1,5 км.

В Індонезії на острові Ява в суботу, 11 березня, почалося виверження вулкану Мерапі.

Про це пише Reuters.   

Мешканців прилеглої громади закликали припинити будь-яку діяльність у небезпечних зонах у радіусі від трьох до семи кілометрів від кратера.

Внаслідок виверження вулкану стовп диму сягнув на висоту до семи кілометрів. 

Вулкан Мерапі, розташований у регіоні Джокьякарта, почав вивергатися близько 12:00 за місцевим часом – потоки лави розтеклися на відстань 1,5 км. Мерапі заввишки 2963 метри – є одним із найактивніших вулканів Індонезії.

"Це (виверження - ред.) спостерігалося як одноразова подія, було 5-6 лавин. Якщо охоплення продовжуватиме збільшуватися, а відстань буде більше 7 кілометрів, ймовірно, жителям буде рекомендовано евакуюватися", – сказав місцевий чиновник.

Розташована на Тихоокеанському вогняному кільці, Індонезія має більше вулканів, ніж будь-яка інша країна. Останнє сильне виверження Мерапі відбулося 2010 року, забравши життя понад 350 людей.

Нагадаємо, внаслідок масштабних землетрусів Туреччина перемістилася на 3 метри в бік Аравійського півострова.

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Дата публікації
Перегляди
553
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