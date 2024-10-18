В Росії перекинулось вантажне судно "Григорій Ловцов" (фото)

Повідомляється, що під час перекидання судна загинули двоє людей.

В Росії біля берегів Сахаліну перекинулось вантажне судно "Григорій Ловцов" зі щебенем та піском на борту. Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

За словами губернатора Сахалінської області Валерія Лімаренка, біля берегів Корсаківського району перекинулося вантажне судно "Григорій Ловцов", яке перевозило щебінь та пісок. Попередньо, під час перевантаження стався крен і судно перекинулось.

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На борту було сім членів екіпажу. Трьох із них врятували судна, що підійшли на допомогу. Доля ще чотирьох членів екіпажу невідома.

За іншими даними, під час перекидання судна загинули двоє людей. Ще одного чоловіка змогли знайти і дістати з води, його госпіталізовано.

У пошуково-рятувальних роботах беруть участь два буксири та рятувальне судно.

Сахалінська транспортна прокуратура розпочала перевірку.

Біля Сахаліну перекинулось вантажне судно "Григорій Ловцов" / Фото: російські телеграм-канали

До слова, раніше ГУР Міноборони України провела успішну операцію та вивела з ладу тральщик Балтійського флоту ЗС Росії "Олександр Обухов".

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