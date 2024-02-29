Верховний суд США розгляне справу про президентський імунітет Трампа

Трамп закликав суддів не розпочинати відповідний процес, поки він не вичерпає можливості оскарження в судах нижчої інстанції.

Верховний Суд Сполучених Штатів погодився розглянути питання, чи може колишній президент Дональд Трамп бути притягнутим до кримінальної відповідальності за спроби скасувати результати виборів 2020 року.

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Про це йдеться у повідомленні видання The Hill.

"Рішення суддів наразі призупиняє кримінальне провадження проти Трампа, пов’язане з подіями 6 січня (2021 року – ред.), однак воно також стає переможним для спецпрокурора Джека Сміта, оскільки сторона обвинувачення тепер зможе довести справу до засідання судового журі перед голосуваннями на президентських виборах", - пише видання.

Раніше Трамп закликав суддів не розпочинати відповідний процес, поки він не вичерпає можливості оскарження в судах нижчої інстанції. Це дозволило б затягувати процес місяцями до проведення виборів у США. Трамп розраховує посилювати самого себе у разі обрання на пост голови Білого дому.

Видання зазначає, що тепер Трампу доведеться повернутися до судових процесів замість того, щоб зосередитися на президентській кампанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп переміг на праймеріз у штаті Південна Кароліна.

Крім того, ми раніше інформували, що у Сполучених Штатах визначили найгіршого президента в історії країни.

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