"Вірогідність перемоги стрімко впала": британський історик про те, коли Україна мала перевагу

На думку історика, зараз триває проксі-війна між США та Китаєм: Україна з американського боку, Росія – з боку Пекіна.
Війну в Україні нелегко закінчити, проте адміністрація Трампа є набагато ближчою до припинення війни, ніж її попередники.
Таку думку висловив британський історик, письменник і журналіст Ніл Фергюсон у подкасті Гуверівського інституту Стенфордського університету.
"Війну нелегко закінчити. Протягом останніх трьох років я багато разів говорив, що війну легше почати, ніж закінчити. Тому треба спочатку визнати кілька речей, яких досягла адміністрація Трампа. По-перше, вони набагато ближче до припинення війни, ніж їхні попередники", – каже Фергюсон.
На його думку, адміністрація Байдена-Гарріс взяла на себе стратегію "безстрокової української перемоги". Історик вважає українську перемогу "малоймовірною".
"Навряд чи Україна виграє цю війну. Цього ніколи не було. Кінець 2022 року був моментом, коли українці мали перевагу. Але вірогідність перемоги українців стрімко впала, бо сили нерівні – Росія набагато більша", – вважає Ніл Фергюсон.
Крім того, історик звернув увагу, що адміністрації Трампа вдалося "шокувати європейців", щоб активізувалися, якщо США не дадуть Україні військових гарантій безпеки.
Проксі-війна між США та Китаєм
"Зараз не 1990 рік. США не можуть зробити те, що робили наприкінці холодної війни-1, коли вони були на піку своєї могутності. Зараз на відносно ранній фазі холодної війни-2 Китай стоїть за Росією", – каже Фергюсон.
Він зауважує, що Китай підтримує Росію в цій війні і не демонструє жодних ознак припинення підтримки Росії. Пекін експортує величезну кількість технологій подвійного призначення до Росії.
"І це головний базис, на якому тримається російська економіка і воює російська армія. США і Китай не беруть безпосередньої участі у цій війні. Вони підтримують проксі: Україна з нашого боку, Росія з боку Китаю", – підсумував Ніл Фергюсон.
Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна була в найсильнішій позиції, щоб підписати угоду про припинення вогню наприкінці 2022 – на початку 2023 року.
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