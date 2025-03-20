"Вірогідність перемоги стрімко впала": британський історик про те, коли Україна мала перевагу

На думку історика, зараз триває проксі-війна між США та Китаєм: Україна з американського боку, Росія – з боку Пекіна.

Війну в Україні нелегко закінчити, проте адміністрація Трампа є набагато ближчою до припинення війни, ніж її попередники.

Таку думку висловив британський історик, письменник і журналіст Ніл Фергюсон у подкасті Гуверівського інституту Стенфордського університету.

"Війну нелегко закінчити. Протягом останніх трьох років я багато разів говорив, що війну легше почати, ніж закінчити. Тому треба спочатку визнати кілька речей, яких досягла адміністрація Трампа. По-перше, вони набагато ближче до припинення війни, ніж їхні попередники", – каже Фергюсон.

На його думку, адміністрація Байдена-Гарріс взяла на себе стратегію "безстрокової української перемоги". Історик вважає українську перемогу "малоймовірною".

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"Навряд чи Україна виграє цю війну. Цього ніколи не було. Кінець 2022 року був моментом, коли українці мали перевагу. Але вірогідність перемоги українців стрімко впала, бо сили нерівні – Росія набагато більша", – вважає Ніл Фергюсон.

Крім того, історик звернув увагу, що адміністрації Трампа вдалося "шокувати європейців", щоб активізувалися, якщо США не дадуть Україні військових гарантій безпеки.

Проксі-війна між США та Китаєм

"Зараз не 1990 рік. США не можуть зробити те, що робили наприкінці холодної війни-1, коли вони були на піку своєї могутності. Зараз на відносно ранній фазі холодної війни-2 Китай стоїть за Росією", – каже Фергюсон.

Він зауважує, що Китай підтримує Росію в цій війні і не демонструє жодних ознак припинення підтримки Росії. Пекін експортує величезну кількість технологій подвійного призначення до Росії.

"І це головний базис, на якому тримається російська економіка і воює російська армія. США і Китай не беруть безпосередньої участі у цій війні. Вони підтримують проксі: Україна з нашого боку, Росія з боку Китаю", – підсумував Ніл Фергюсон.

Раніше колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна була в найсильнішій позиції, щоб підписати угоду про припинення вогню наприкінці 2022 – на початку 2023 року.

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