Військовий експерт пояснив, чому змінилося ставлення Німеччини до війни в Україні

Політичні лідери німецької держави побували в Україні і на власні очі побачили звірства російської армії.

Ставлення до війни РФ в Україні з боку президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра та німецького канцлера Олафа Шольца змінилося після того, як німецькі політики відвідали місця воєнних злочинів окупантів.

Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, саме після відвідин України президент Штайнмаєр визнав свої помилки щодо можливості домовитися з окупантами про мир.

“Він подивився на ці катівні, на братські могили з людьми зі зв’язаними руками, зав’язаними очима, зі слідами тортур на тілах. Це, я думаю, змусило його різко змінити свою думку, своє ставлення до РФ і взагалі до цієї війни”, - пояснив Жданов.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, на думку експерта, більш тривалий час усвідомлював те, що відбувається в Україні. Але змінити ставлення до війни його також змусив візит до України, зокрема до Бучі.

“Я думаю, що візуалізація того геноциду, який творить Російська Федерація вплинула на думку і Штайнмаєра, і Олафа Шольца”, - підкреслив він та додав, що тепер зміну свого ставлення Німеччина повинна підтвердити обіцяними постачаннями зброї.

Нагадаємо, за результатами соціологічного опитування, проведеного на замовлення німецького телеканалу ZDF, щодо надання Україні сучасних бойових танків, кількість прихильників такого рішення у Німеччині досягла 48 відсотків.

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