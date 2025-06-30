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Військовий облік українців у Польщі: посол розповів про особливості
Посол Василь Бондар відповів, як українцям стати на військовий облік у Польщі і для чого це треба.
Посол України у Польщі Василь Боднар розповів, чи стають українські чоловіки в цій країні на військовий облік.
Про це дипломат сказав в інтерв’ю «Главкому».
За словами Бондара, переважно українці в Польщі на військовий облік стають через «Резерв+».
«Ті, хто хоче отримати, наприклад, паспорт, не можуть по-іншому. Далі — через консульство, де треба показати реєстрацію у „Резерв+“, чи в паспортному сервісі ДП „Документ“, який віднесено до сфери управління Державної міграційної служби України (ДМС)», — пояснив посол.
Дипломат уточнив, що навіть якщо особа не перебуває на військовому обліку, її обов’язково поставлять на цей облік під час оформлення документів.
«Тобто таким шляхом було вирішено питання військового обліку. І гострота проблеми, яка була ще рік тому, коли були обмеження під час отримання паспортів, зараз знята», — підсумував він.
Раніше ми писали, що в одному з міст Польщі батьки вимагають не набирати до класів дітей з України.