Ядерні погрози Путіна: які цілі переслідує господар Кремля — Financial Times

Російський президент намагається формувати рішення у Вашингтоні та інших столицях НАТО, застосовуючи форму впливу, яка називається "військове стримування".

Погрози президента Російської Федерації Володимира Путіна застосувати ядерну зброю спрямовані на те, щоб занепокоїти республіканців у Конгресі США та змусити їх і надалі стримувати американську підтримку України.

Про це пише Financial Times.

У виданні зауважили, що господар Кремля сподівається формувати рішення у Вашингтоні та інших столицях НАТО, застосовуючи форму впливу, яка називається "військове стримування".

“Військове стримування в нинішній війні в Україні не є впорядкованим і часто здається ірраціональним. Але воно працює”, - йдеться у публікації.

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У виданні нагадали стратегію, озвучену президентом США Джо Байденом на початку війни: не ступати на територію України, але надати Україні всю допомогу, яку могли зібрати союзники з НАТО.

Така стратегія призвела до встановлення чітких правил гри для США і Росії: американці надали Україні ракети дальнього радіусу дії, але не дозволили українцям використовувати їх для нанесення ударів по російській території. Росія натомість не завдавала ударів по території НАТО, але робила все можливе, щоб знищити західну військову техніку, як тільки вона прибувала в Україну.

"Українці також грають у гру військового стримування, причому з неабияким успіхом. Їхні атаки на російські військово-морські сили відтіснили російський флот у східні райони Чорного моря, за межі досяжності українських ракет", — пише Financial Times.

Завдяки цьому з’явилася можливість створення судноплавного коридору в західних регіонах Чорного моря. Це була ще одна форма військового стримування, підкріплена інтересами судноплавства і страхування.

Видання також вважає, що сили стримування досі працювали — особливо в запобіганні ядерній ескалації.

Нагадаємо, під час послання до Федеральних зборів 29 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що стратегічні ядерні сили Росії перебувають у стані повної боєготовності.

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