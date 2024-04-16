Як українки впливають на демографію Німеччини: дослідження вчених

2022 року було зареєстровано близько 1,098 мільйона біженців з України.

У Німеччині опублікували масштабне дослідження про демографія. Як виявилося, на демографічні процеси в цій країні значно вплинула війна в Україні.

Про це пише DW.

Німецькі дослідники зауважили на різниці між хвилями еміграції із Сирії та України. Так, на відміну від мігрантів з Сирії, з України до Німеччини приїхали насамперед жінки молодого і середнього віку.

"В результаті змінюється склад населення, особливо в частині різних вікових груп. Для муніципалітетів (комун) це означає, приміром, що необхідно створювати більше місць в дитячих садках і школах і що турбота про дітей-біженців та їхніх матерів відіграватиме особливе значення", – пояснила демографиня Петра Клуґ.

На думку експертів, украй високий рівень імміграції, який спостерігався після початку повномасштабної війни в Україні, не збережеться.

За словами Петри Клуґ у 2022 році було зареєстровано близько 1,098 мільйона біженців з України. Більша частина приїхали в період з березня по травень 2022 року. З серпня 2022 року приплив неухильно знижується.

"Тож прогноз очевидний. Але, звісно, залишається невизначеність щодо того, як буде розвиватися ситуація, – ніхто не знає, коли й чим закінчиться ця війна. Однак такі розрахунки, які можуть принаймні показати тенденції, необхідні для процесів муніципального планування. Тож ми регулярно оновлюємо наш прогноз, щоб врахувати такі зміни", – каже демографиня.

Раніше повідомлялося, що покоління чоловіків, яким зараз 25-30 років, є в Україні найменш чисельним.

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