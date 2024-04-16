Как украинки влияют на демографию Германии: исследование ученых

В 2022 году было зарегистрировано около 1,098 миллиона беженцев из Украины.

В Германии было опубликовано масштабное исследование о демографии. Как выяснилось, на демографические процессы в этой стране значительно повлияла война в Украине.

Об этом пишет DW.

Немецкие исследователи отметили разницу между волнами эмиграции из Сирии и Украины. Так, в отличие от мигрантов из Сирии, из Украины в Германию приехали, прежде всего, женщины молодого и среднего возраста.

"В результате меняется состав населения, особенно в части разных возрастов. Для муниципалитетов (коммун) это означает, например, что необходимо создавать больше мест в детских садах и школах и что забота о детях-беженцах и их матерях будет играть особое значение", — объяснила демографиня Петра Клуг.

По мнению экспертов, очень высокий уровень иммиграции, который наблюдался после начала полномасштабной войны в Украине, не сохранится.

По словам Петры Клуг, в 2022 году было зарегистрировано около 1,098 миллиона беженцев из Украины. Большая часть приехала в период с марта по май 2022 года. С августа 2022 г. приток неуклонно снижается.

"Поэтому прогноз очевиден. Но, конечно, остается неопределенность относительно того, как будет развиваться ситуация, – никто не знает, когда и чем закончится эта война. Однако такие расчеты, которые могут показать тенденции, необходимые для процессов муниципального планирования. Поэтому мы регулярно обновляем наш прогноз, чтобы учесть такие изменения", – говорит демограф.

Ранее сообщалось, что поколение мужчин, которым сейчас 25-30 лет, является в Украине наименее многочисленным.

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