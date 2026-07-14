Європа рекордно збільшила імпорт російського газу: про які обсяги йдеться

Газопровід (ілюстративне фото) / © Associated Press

Реклама

Країни Європейського Союзу в першій половині 2026 року імпортували рекордні обсяги скрапленого природного газу (СПГ) із російського заводу «Ямал СПГ». Закупівлі зросли напередодні набуття чинності повної заборони на імпорт російського газу, яка почне діяти з 2027 року.

Про це свідчать дані ЄС та аналітичної компанії Kpler, пише Reuters.

За даними Kpler, у січні—червні країни ЄС отримали із заводу «Ямал СПГ» 136 партій скрапленого природного газу загальним обсягом 9,97 млн тонн. Це на 16% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Реклама

Із квітня ЄС заборонив імпорт російського СПГ за короткостроковими контрактами, однак постачання за довгостроковими угодами дозволені до 1 січня 2027 року.

За оцінкою правозахисної організації Urgewald, понад 97% продукції «Ямал СПГ» у січні—червні було поставлено саме до портів Європейського Союзу.

В організації заявили, що це демонструє масштаби підтримки Європою російського сектору СПГ, попри підтримку України у війні проти Росії.

За підрахунками Urgewald, за перші шість місяців року країни ЄС закупили російський СПГ із «Ямал СПГ» на 5,96 млрд євро. Найбільшими імпортерами стали Франція, Бельгія та Іспанія.

Реклама

Загалом імпорт російського газу до ЄС також продовжив зростати. За даними Агентства ЄС зі співробітництва енергетичних регуляторів (ACER), у січні—травні 2026 року імпорт російського трубопровідного газу зріс на 7% у річному вимірі, а імпорт російського СПГ — на 11%.

Серед причин такого зростання називають прагнення компаній збільшити закупівлі напередодні повної заборони, а також заборону ЄС на перевалку російського СПГ, через що більші обсяги залишаються на європейському ринку.

Раніше повідомлялось, що плани Європейського Союзу припинити імпорт російського газу з 2027 року викликали нову дискусію в енергетичній галузі. В ЄС вважають, що різка відмова від російського газу може призвести до надмірної залежності Європейського Союзу від постачань зі США.

Новини партнерів