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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Звільнений з тюрми в'язень виніс у сумці свого співкамерника

Утікача досі розшукують, у пенітенціарній установі проводиться внутрішнє розслідування.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
в'язень

В'язень у Франції здійснив зухвалу втечу / © Freepik

Із в’язниці поблизу французького міста Ліона здійснив зухвалу втечу 20-річний чоловік, якого було засуджено за низку злочинів і якого підозрювали у причетності до організованої злочинності.

Про це повідомляє французьке видання BFMTV.

Утікач скористався звільненням свого співкамерника, у якого закінчився термін покарання, і сховався в одній з його сумок. В результаті той буквально виніс його за межі пенітенціарної установи.

Інцидент у слідчому ізоляторі Корбас стався ще у п'ятницю, 11 липня, але втечу виявили тільки наступного ранку. У закладі проводять внутрішнє розслідування.

Проти утікача відкрито кримінальне провадження за звинуваченнями у втечі у складі організованої групи та злочинної змови. Досі його не знайшли.

Відомо, що ця пенітенціарна установа раніше викликала скарги через переповнення – у травні цього року у цій в'язниці на 678 місць утримувалося майже 1218 осіб, що становить майже 180% заповнюваності.

Нагадаємо, раніше охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах, прикріплених до його тіла клейкою стрічкою.

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