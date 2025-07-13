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Звільнений з тюрми в'язень виніс у сумці свого співкамерника
Утікача досі розшукують, у пенітенціарній установі проводиться внутрішнє розслідування.
Із в’язниці поблизу французького міста Ліона здійснив зухвалу втечу 20-річний чоловік, якого було засуджено за низку злочинів і якого підозрювали у причетності до організованої злочинності.
Про це повідомляє французьке видання BFMTV.
Утікач скористався звільненням свого співкамерника, у якого закінчився термін покарання, і сховався в одній з його сумок. В результаті той буквально виніс його за межі пенітенціарної установи.
Інцидент у слідчому ізоляторі Корбас стався ще у п'ятницю, 11 липня, але втечу виявили тільки наступного ранку. У закладі проводять внутрішнє розслідування.
Проти утікача відкрито кримінальне провадження за звинуваченнями у втечі у складі організованої групи та злочинної змови. Досі його не знайшли.
Відомо, що ця пенітенціарна установа раніше викликала скарги через переповнення – у травні цього року у цій в'язниці на 678 місць утримувалося майже 1218 осіб, що становить майже 180% заповнюваності.
Нагадаємо, раніше охоронці в'язниці в Коста-Ріці спіймали кота, коли той намагався перестрибнути через огорожу з наркотиками у пакетах, прикріплених до його тіла клейкою стрічкою.