Чоловік скасував весілля через погані оцінки нареченої

Однак сім'я нареченої стверджує, що сім'я нареченого скасувала весілля через те, що їхні вимоги щодо приданого не були задоволені.

В Індії наречений скасував весілля нібито лише тому, що його наречена отримала низькі оцінки на іспиті за 12 клас.

Інцидент стався у штаті Уттар-Прадеш.

Про це повідомляє видання Odishatv.in

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Родина нареченої стверджувала, що родина нареченого скасувала весілля через те, що їхні вимоги щодо приданого не були задоволені.

Батько нареченої стверджував, що родина нареченого намагалася розірвати стосунки, сказавши їм, що дівчина має низькі оцінки в 12 класі. Стурбований цим, він подав заяву на нареченого та його родину з вимогою суворих заходів з боку поліції.

Повідомляється, що на церемонію батько нареченої витратив понад 60 тисяч (725 доларів США) рупій, а також подарував нареченому золоту каблучку вартістю 15 тисяч рупій (180 доларів США).

Однак за кілька днів після церемонії родина нареченого посилила вимоги на придане.

Коли батько нареченої сказав, що не може дати більше приданого, родина нареченого розірвала союз, заявивши, що дівчина має низькі оцінки.

Повідомляється, що родина нареченої навіть намагалася переконати майбутнього родича, але наречений залишився непохитним у своїх вимогах, що змусило батька нареченої звернутися за допомогою до поліції.

Нагадаємо, український захисник розповів, як із Бахмута їхав танком через поле, щоб встигнути на власне весілля.

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