Чому у світі масово відмовляються від туалетного паперу: пояснення нового тренду

Чому люди відмовляються від туалетного паперу / © unsplash.com

Як змінюються звички споживачів і що приходить на зміну звичному гігієнічному продукту, розповідає Indian Defence Review.

Чому у світі все частіше відмовляються від туалетного паперу

Поштовхом до змін стала саме Північна Америка, де тема екології та економії ресурсів набуває дедалі більшого значення. Люди прагнуть зменшити щоденні витрати, скоротити обсяг сміття та знизити негативний вплив на довкілля. Для частини споживачів це спосіб економії, для інших — усвідомлена позиція щодо збереження лісових ресурсів.

У відповідь на зростання попиту ринок швидко перебудовується. З’являються альтернативні рішення — папір із бамбукової сировини в переробленій упаковці, а також побутові насадки для біде, які можна встановити вдома без складного ремонту.

Водночас фахівці застерігають: не кожен продукт із маркуванням «еко» справді є безпечним для природи. Важливо оцінювати не лише матеріал, а й повний цикл виробництва.

Дослідження науковиці Найкари Форфори, опубліковане у журналі Cleaner Environmental Systems, показує: ключовий екологічний вплив визначається не стільки типом сировини, скільки тим, як і на якій енергії вона обробляється.

Наприклад, виробництво бамбукової целюлози в Китаї часто базується на вугільній енергетиці, тоді як у Канаді використовують гідроенергію, а в Бразилії — енергію з деревних відходів. Перехід на чисті джерела енергії суттєво вирівнює екологічні відмінності між матеріалами.

Також встановлено, що ультрам’який туалетний папір може мати вищий екологічний слід, адже його виробництво потребує додаткових енерговитрат на інтенсивне сушіння.

Які альтернативи туалетному паперу обирають у світі

Найпомітніша тенденція — перехід на використання води. У різних країнах стрімко зростає популярність біде та спеціальних гігієнічних насадок, які дозволяють повністю або частково відмовитися від паперу.

Сучасні системи часто мають додаткові функції: підігрівання води, регулювання напору та навіть повітряне сушіння. За оцінками експертів, такі рішення можуть зменшити споживання туалетного паперу до 75%.

Попри це, світовий ринок туалетного паперу продовжує зростати. Аналітики прогнозують, що його обсяг у найближчі роки перевищить 66 мільярдів доларів, зокрема завдяки активному розвитку інфраструктури в Азії.

Фахівці наголошують: виробникам варто поступово переходити на вторинну сировину та впроваджувати енергоефективні технології, щоб зменшити екологічний слід галузі.

