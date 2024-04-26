Дипфейк Ілона Маска виманив у фанатки винахідника 50 000 доларів

Афера почалася в Instagram, де жертва отримала запит на додавання до друзів від профілю, що видає себе за Маска.

Південнокорейська жінка розповіла, що її обманом змусили віддати 50 000 доларів людині, котра видавала себе за Ілона Маска.

Про це повідомляє Interesting Engineering.

Жінку, яка побажала залишитися анонімною, обдурило відео дипфейк за участю генерального директора Tesla.

Шокувальна афера розпочалася в Instagram, де жертва, велика шанувальниця винахідника, отримала запит на додавання до друзів від профілю, що видає себе за Маска. Спершу вона поставилася до цього скептично.

"17 липня Маск додав мене у друзі в Instagram. Хоча я була великою прихильницею Маска після прочитання його автобіографії, спочатку я сумнівалася в цьому", — пригадала вона.

Проте шахрай продовжував переконувати її, ділячись фотографіями Маска на роботі та знімками його офіційного посвідчення особи. Він зробив образ переконливішим, докладно описавши особисті історії з життя Маска. За словами жінки, йшлося про дітей Маска та його повсякденну роботу в таких компаніях, як Tesla та SpaceX.

"Маск говорив про своїх дітей і про те, як він літав на гелікоптері для роботи в Tesla або SpaceX", - сказала вона.

Шахрай навіть розповів жінці про зустріч Маска з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем у квітні 2023 року. За його словами, йшлося про будівництво гігафабрик Tesla у Сеулі та Чеджу.

Довіра ще більше зміцнилася під час фейкового відеодзвінка, під час якого шахрай, замаскований під Ілона, висловив романтичний інтерес.

"Маск навіть сказав: "Я кохаю тебе, ти це знаєш?", коли ми робили відеодзвінок", - заявила вона.

Потім шахрай представив їй шахрайську інвестиційну можливість, стверджуючи, що він збагачує своїх відданих шанувальників.

"Він також пояснив, що контактує з фанатами випадково: "Я щасливий, коли мої шанувальники багатіють завдяки мені", - додала потерпіла.

Після цього шахрай поділився номером рахунку в корейському банку та переконав жінку перевести 50 000 доларів.

Нагадаємо, що це не перший випадок, оскільки подібні любовні афери є поширеними. Так, нещодавно 62-річна жінка віддала шахраєві свої гроші, бо думала, що це Бред Пітт. За час їхнього онлайн-роману вона надіслала "коханому" 1300 євро.

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