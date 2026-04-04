Колібрі обожнюють "пияцтво": як птахи споживають цукор у дикій природі

Колібрі / © Getty Images

Реклама

Мініатюрні колібрі, відомі своєю неймовірною швидкістю й енергійністю, полюбляють «пияцтво». Так, вони смакують солодкі розчини цукру.

Про це повідомляють дослідники, які спостерігали за поведінкою цих птахів у дикій природі, пише online.ua.

У дослідженнях зазначається, що колібрі інтенсивно харчуються нектаром квітів, який є природним джерелом цукру. Однак птахи також не відмовляються від штучних солодких сумішей на годівницях, де концентрація цукру може бути значно вищою за природну.

Реклама

«Ці птахи можуть споживати надзвичайно великі обсяги цукру — інколи вищі, ніж їх власна маса тіла», — розповідають орнітологи.

Така любов до солодкого пояснюється високою швидкістю метаболізму — колібрі повинні постійно поповнювати запаси енергії, щоб підтримувати активний політ.

Вчені також застерігають: надмірно концентровані цукрові розчини можуть мати негативні наслідки для здоров’я птахів. Тому у природі колібрі обирають нектар із певним співвідношенням цукрів, а не лише солодкість.

«Наша рекомендація — дбати про збалансовану годівлю, коли ставите підгодівлі для колібрі, щоб уникнути шкоди для їхнього організму», — додають дослідники.

Реклама

Попри ризики, колібрі продовжують дивувати науковців своєю пристрастю до солодкого та вражаючими можливостями адаптації до різних умов навколишнього середовища.

