Любитель ресторанів та жінок: путінський генерал оголився на камеру та станцював стриптиз (відео)

У Мережі опублікували відео, на якому заступник головнокомандувача Сухопутних військ РФ генерал-лейтенант, герой Росії Олександр Матовніков оголений танцює стриптиз.

Відео опублікував один із російських телеграм-каналів.

На відео генерал Матовніков танцює оголеним на камеру, демонструючи інтимні частини свого тіла.

Автори відео стверджують, що генерал Матовніков є командувачем оперативної групи російських окупантів на території Білорусі. Проте він там полюбляє відвідувати ресторани та шукає все нових жінок. Дане відео генерал нібито зняв для своєї чергової коханки.

Зазначимо, що за відкритими даними, герой РФ Матовніков одружений вдруге. У нього є діти від першого та другого шлюбів. Звання "героя РФ" генерал Матовніков отримав за терор у Сирії.

Нагадаємо, російський диктатор Путін у своїх зверненнях часто критикує Захід за відсутність нібито "традиційних" цінностей. Диктатор, який винен у смертях десятків тисяч людей, цитує Біблію та говорить про важливу роль "традиційної" родини, тоді як його генерали наочно демонструють "цінності руского міра".

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