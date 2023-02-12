Під час похорону жінка випадково впустила телефон у могилу: що було далі

Користувачка ТікТок поділилась відео, як вона під час похорону випадково впустила мобільний телефон у могилу. Після цього жінці довелось його діставати.

Про це пише thesun.co.uk.

У Мережі жінка на ім'я Лорен поділилась відео, як вона діставала з могили свій мобільний телефон. На ньому видно, як її тримають за ноги інші люди, а вона, обпершись на труну, шукає у ямі свій гаджет.

"Під час створення цього відео ніхто не постраждав. З освітньою метою: про те, чому ми не стоїмо так близько до труни на могилі... На щастя, це був лише телефон, а не маленький Тіммі-молодший", - підписала своє відео авторка.

Фото: скриншот з відео

Коментатори з гумором відреагували на інцидент під час похорону, ось що вони пишуть:

"Це те саме, що зловити букет на весіллі..... ти наступна?"

"Остання спроба бабусі змусити тебе покласти телефон!"

"Таке трапляється, чому ви засуджуєте - зі мною це сталося двічі за один похорон".

"Кумедна історія, моя двоюрідна сестра зробила схоже на похороні мого дядька, і останніми словами, які він би їй сказав, були слова, що їй не потрібен телефон".

Нагадаємо, у Великій Британії у Саутенді, графство Ессекс, 12-річний Арчі Баттерсбі випадково загинув під час "експерименту". Хлопець хотів здивувати матір, проте помер через свій же жарт.

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