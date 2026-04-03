Платять 43 тисячі євро за поїздку до Ісландії: європейська компанія шукає найгіршого фотографа

Погані фото можуть стати шансом заробити. Icelandair шукає «найгіршого фотографа» і платить 43 тисячі євро за поїздку до Ісландії.

Авіакомпанія Icelandair запустила незвичну кампанію, в межах якої шукає людину без навичок фотографії, аби довести: навіть «найгірші фотографи» здатні зробити приголомшливі знімки Ісландії.

Про це повідомило видання Euronews.

Ідея проєкту базується на тому, що сьогодні майже кожен має камеру в смартфоні, однак це не гарантує якісних фото. Часто користувачі отримують розмиті кадри, порожні знімки або ж випадково перекривають об’єктив пальцем. У Icelandair вирішили використати цю особливість і показати, що природні ландшафти Ісландії можуть мати ефектний вигляд навіть без професійних навичок знімання.

Переможцю кампанії запропонують 10-денну подорож країною. У пакет входять авіаперельоти в обидва боки, проживання, кишенькові витрати, а також виплата у розмірі 43 тисяч євро. В обмін учасник має створювати фото- та відеоконтент під час поїздки.

До участі допускаються лише ті, хто не має професійного досвіду у фотографії та не займається нею серйозно. Водночас кандидат повинен уміти розповідати про себе на камеру, а також бути готовим до активного відпочинку — зокрема походів і подорожей на природі.

Серед обов’язкових вимог — вік від 21 року, наявність чинного паспорта та можливість подорожувати до Ісландії, Великої Британії і США.

Щоб подати заявку, потрібно заповнити анкету на спеціальному сайті кампанії. Учасникам пропонують відповісти на шість запитань про їхні фотографічні навички, а також, за бажанням, записати 60-секундне відео з поясненням, чому саме вони підходять для участі.

Нагадаємо, раніше у Фінляндії відкрили набір до мистецької резиденції, де митці можуть два місяці працювати в тиші та отримувати грант до 3800 євро.

