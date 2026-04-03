Найдорожча в історії: пляшку вина 1945 року продали за рекордну суму

Реклама

Пляшка вина врожаю 1945 року встановила абсолютний рекорд, ставши найдорожчою серед усіх, коли-небудь проданих на аукціонах. Її фінальна ціна сягнула 812 500 доларів.

Як повідомили в аукціонному домі Acker, йдеться про пляшку Domaine de la Romanée-Conti 1945 року об’ємом 750 мл.

Раніше вона зберігалася в особистому винному погребі Роберта Друена. Лот був проданий під час аукціону La Paulée, який відбувся минулими вихідними, і одразу встановив новий світовий рекорд.

Реклама

До цього найдорожчою пляшкою вина, проданою на аукціоні, вважалася інша — її реалізували 2018 року за 558 000 доларів.

«Romanée-Conti 1945 року є останнім випуском, виробленим до того, як Domaine de la Romanée-Conti пересадив свої найстаріші лози — виноград, який пережив філоксеру, дві світові війни та майже століття історії Бургундії», — йдеться в пресрелізі аукціонного дому. «Оскільки виробництво було надзвичайно обмеженим, збережені пляшки вже давно вважаються вершиною колекціонування вина, а багато знавців вважають, що лози, які пережили філоксеру, надають вину неперевершеної глибини та складності».

Найдорожче вино світу / Фото: Acker

Голова компанії Acker Джон Капон наголосив, що така ціна повністю виправдана унікальністю напою.

«Я мав честь скуштувати Romanée-Conti 1945 року лише тричі у своєму житті, і це найкраще вино, яке я коли-небудь куштував», — сказав він.

Реклама

