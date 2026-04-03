Найдорожча в історії: пляшку вина 1945 року продали за рекордну суму
Унікальність напою пояснюють його історією, обмеженим тиражем і виноградом, що пережив ключові події ХХ століття.
Пляшка вина врожаю 1945 року встановила абсолютний рекорд, ставши найдорожчою серед усіх, коли-небудь проданих на аукціонах. Її фінальна ціна сягнула 812 500 доларів.
Як повідомили в аукціонному домі Acker, йдеться про пляшку Domaine de la Romanée-Conti 1945 року об’ємом 750 мл.
Раніше вона зберігалася в особистому винному погребі Роберта Друена. Лот був проданий під час аукціону La Paulée, який відбувся минулими вихідними, і одразу встановив новий світовий рекорд.
До цього найдорожчою пляшкою вина, проданою на аукціоні, вважалася інша — її реалізували 2018 року за 558 000 доларів.
«Romanée-Conti 1945 року є останнім випуском, виробленим до того, як Domaine de la Romanée-Conti пересадив свої найстаріші лози — виноград, який пережив філоксеру, дві світові війни та майже століття історії Бургундії», — йдеться в пресрелізі аукціонного дому. «Оскільки виробництво було надзвичайно обмеженим, збережені пляшки вже давно вважаються вершиною колекціонування вина, а багато знавців вважають, що лози, які пережили філоксеру, надають вину неперевершеної глибини та складності».
Голова компанії Acker Джон Капон наголосив, що така ціна повністю виправдана унікальністю напою.
«Я мав честь скуштувати Romanée-Conti 1945 року лише тричі у своєму житті, і це найкраще вино, яке я коли-небудь куштував», — сказав він.
