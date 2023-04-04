Що у Польщі кладуть до Великоднього кошика: список страв

“Święconka” (шьвєнцонка) – це назва усіх страв, які освячуються в кошичках на Великдень.

Польща – країна, яка прийняла найбільшу кількість українських біженців. Вже другий рік поспіль українці у Польщі будуть змушені відзначати Великдень не вдома.

Що саме у Польщі кладуть до кошика на Великдень, йдеться у матеріалі ТСН.ua.

“Święconka” (шьвєнцонка) – це назва усіх страв, які освячуються в кошичках на Великдень. У католицьких храмах це робиться увечері у Велику суботу.

До кошика в Польщі кладуть майже те саме, що й в Україні:

крашанки та писанки

сіль

хрін

шинка/ковбаса.

солодка бабка – це аналог української Паски (куліча в рос.)

Також польські господині готують святковий великодній баранець з масла, тіста, цукру чи шоколаду.

Ще один вид польскої великодньої випічки – мазурки, які також готують подекуди і на Заході України.

На Великдень до святкого столу готують також суп журек (żurek) або білий борщ (barszcz biały).

Раніше ми писали, скільки коштуватиме цьогоріч Великодній кошик. Також експерт розповів, наскільки вдарять по гаманцях українців ціни до Великодня.

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