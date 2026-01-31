ТСН у соціальних мережах

Цікaвинки
64
2 хв

Створені ШІ сіамські близнючки стали новими зірками Instagram — фото

За короткий час вони набрали сотні тисяч підписників, а їхня вигадана біографія та історія життя лише підігріли інтерес аудиторії.

Юлія Шолудько
Валерія та Каміла

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Створені за допомогою штучного інтелекту сіамські близнючки Валерія і Каміла стрімко набирають популярність у соцмережах і вже стали новим феноменом Інтернету.

Цифрові аватари швидко перетворилися на інфлюєнсерок: за короткий час їхні акаунти зібрали сотні тисяч підписників.

На тлі зростання кількості AI-моделей і віртуальних персонажів, які борються за увагу аудиторії, творцям доводиться шукати дедалі оригінальніші концепції. Ідеальна зовнішність більше не гарантує успіху — натомість незвичайний образ сіамських близнючок став новою «фішкою».

Валерія і Каміла позиціонуються як привабливі сіамські близнючки. Попри те, що уважний перегляд їхніх сторінок в Instagram дає зрозуміти: перед аудиторією — цифрові персонажі, багато підписників або не помічають цього, або не надають значення. Їхні дописи регулярно збирають тисячі лайків і коментарів із компліментами, запрошеннями та емодзі.

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Творці аватарів пішли ще далі — вони вигадали для близнючок детальну біографію, доповнивши її «дитячими» фото, створеними штучним інтелектом, і вигаданими історіями з повсякденного життя. Такий підхід лише посилив інтерес аудиторії, яка дедалі більше занурюється в образ цифрових героїнь, ігноруючи той факт, що вони не реальні.

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

У своїх публікаціях Валерія і Каміла навіть розповідають про складні операції після народження та шрами, які нібито залишилися після хірургічних втручань. Водночас вони ніколи прямо не заявляли, що є продуктом штучного інтелекту, залишаючи підписників у невизначеності.

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Валерія та Каміла / © instagram.com/itsvaleriaandcamila

Така стратегія спричинила підозри у частини користувачів. Дехто припускає, що за популярним акаунтом можуть стояти комерційні або маніпулятивні цілі — наприклад, залучення максимальної кількості аудиторії з подальшим перенаправленням її на платні платформи. Чи справді це так — покаже час.

Нагадаємо, штучний інтелект навчився розпізнавати ведмедів "в обличчя".

64
