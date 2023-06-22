Ветеринар назвав ознаки того, що ваш собака наближається до смерті

Прощання зі своїм найкращим другом востаннє — це те, чого не хоче жоден власник домашньої тварини, але, на жаль, люди, майже завжди переживають своїх улюблених вихованців.

Ветеринарний експерт, доктор Шон МакКормак поділився фізичними ознаками та кроками, які необхідно зробити для мирної та гуманної смерті домашнього улюбленця. Про це пише mirror.co.uk.

Від спостереження за змінами в їхній поведінці до того, щоб вони почувалися максимально комфортно, ось все, що потрібно знати про те, як приспати вашого вихованця.

Які ознаки того, що собака скоро помре

Доктор МакКормак сказав: "Часто все списують на "просто старість", хоча насправді вони можуть бути індикаторами того, що ваш собака починає страждати чи переживає нижчу якість життя, ніж ми б хотіли, щоб він мав. Поведінка, наприклад, стає більш замкненою, менше взаємодіє, більше спить, не отримує задоволення від ігор чи інших занять, до яких вони звикли, або не хоче робити тривалі прогулянки. Також фізичні симптоми, такі як спроби встати чи подолати великі відстані, вийти з машини чи піднятися сходами. Все це може бути ознакою болю, але також може бути і те, що вони просто погано почуваються або більше не насолоджуються життям".

У тварини змінюється поведінка / Фото: Unsplash

Шон додав, що важливо працювати з ветеринаром, щойно ви помітите ці зміни. За його словами, дуже часто є речі, які можна зробити, щоб полегшити біль або вирішити будь-які проблеми та зберегти якість життя набагато довше, ніж якби ці речі ігнорувалися.

Як підготуватися до прощання

"По-перше, поговоріть зі своєю командою ветеринарів про можливі тимчасові масштаби, коли і як обрати підходящий час, щоб розглянути питання про евтаназію або приспання. Ветеринари добре навчені оцінці добробуту домашніх тварин і можуть розповісти вам, що вам потрібно робити з вашим вихованцем", - сказав ветеринар.

Лікар порадив проводити час з улюбленцями, балувати їх, особливо в останні дні, але найголовніше, облаштувати максимальний комфорт.

Що насправді відбувається під час евтаназії

"Простіше кажучи, це передозування анестетика, тому ваш вихованець непритомніє і не прокидається, - пояснив доктор МакКормак. - Евтаназія буквально означає "хороша смерть", тому мета завжди полягає у тому, щоб зробити її максимально безболісною та без стресу. У більшості випадків це ін'єкція у вену на нозі вашого вихованця, іноді з попередньою ін'єкцією седативного засобу, якщо вони якимось чином схвильовані. Єдина трохи неприємна частина - це невелика подряпина від голки, що встромляється в шкіру. Сама ін'єкція безболісна, але в деяких домашніх тварин може виникнути запаморочення або слабкість, коли вони непритомніють і видають шум. Це не неприємно, вони просто відчувають трохи дивне відчуття, можливо, навіть приємне, але збиває з пантелику, коли препарат починає діяти. А потім їхнє серцебиття та дихання сповільнюються, і вони вмирають".

Ветеринар додав, що після цього їхній сечовий міхур може спорожнитися, або їхнє тіло може зробити один або два глибокі зітхання, що може викликати тривогу у власника. Втім, за його словами, це ознака того, що вони померли.

"Ви можете залишитися з ними, але якщо це занадто складно для вас, не хвилюйтеся. Ваша ветеринарна команда ставитиметься до них з максимальною добротою та повагою та розмовлятиме з ними", - поділився він.

Нагадаємо, раніше ветеринари назвали 7 найпоширеніших у будинку продуктів, які токсичні для собак. Серед них – виноград і цибуля.

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