27 січня 2021 року кіберполіція викриває українських хакерів, які обікрали європейські банки на понад 2 млрд доларів / pixabay.com

20-річний парубок виманював гроші у чоловіків від виглядом молодих жінок

20-річний парубок виманював гроші у чоловіків від виглядом молодих жінок

Зі своїми жертвами зловмисник спілкувався на сайтах знайомств.

На Харківщині поліція викрила злочинну діяльність 20-річного парубка, який називався жіночими іменами і виманював гроші, спілкуючись з чоловіками на сайтах знайомств.

Про це повідомили в суботу, 29 січня, в пресслужбі Нацполіції.

У ході переписки молодик пропонував чоловікам разом відвідати кінотеатр, концерт або виставку і надсилав посилання на фішинговий сайт із продажу онлайн-квитків. Під час купівлі квитків потерпілі заповнювали форму із зазначенням реквізитів своїх банківських карток.

“У такий спосіб шахрай отримував доступ до персональних даних та приватної інформації про банківські картки потерпілих та за допомогою різних платіжних систем перераховував кошти на підконтрольні йому рахунки", - йдеться у повідомленні.

Із залученням спецпризначенців поліцейські провели обшук за місцем проживання фігуранта справи, під час якого якого вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання передбачає до 8 років позбавлення волі. Поліцейські встановлюють коло осіб, причетних до незаконної діяльності, оглядається вилучена техніка. Також з’ясовується число потерпілих та загальна сума завданих збитків.

Нагадаємо, у Рівному затримали шахрая, який під виглядом працівника газової служби ошукував пенсіонерів. Попередньо відомо: загалом він вкрав майже пів мільйона гривень.

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