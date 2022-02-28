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П'ятий день війни: без світла залишилося понад 300 тисяч українців – Міненерго

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Фахівці продовжують, де це можливо, відновлення послуг.

Не зважаючи на воєнні дії, енергосистема України працює стабільно та має достатні резерви для забезпечення споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Водночас, через пошкодження обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) 316 населених пунктів та 332 тис. споживачів. На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області в зв’язку з бойовими діями залишаються без газопостачання 11675 споживачів.

Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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