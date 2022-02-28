П'ятий день війни: без світла залишилося понад 300 тисяч українців – Міненерго

П'ятий день війни: без світла залишилося понад 300 тисяч українців – Міненерго

Фахівці продовжують, де це можливо, відновлення послуг.

Не зважаючи на воєнні дії, енергосистема України працює стабільно та має достатні резерви для забезпечення споживачів.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Водночас, через пошкодження обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими (повністю чи частково) 316 населених пунктів та 332 тис. споживачів. На території Житомирської, Рівненської, Запорізької, Київської, Чернігівської, Сумської та Харківської області в зв’язку з бойовими діями залишаються без газопостачання 11675 споживачів.

Оперативно-виїздні бригади продовжують виконувати аварійно-відновлювані роботи на місцях та при першій можливості проводять ремонті роботи й підключення споживачів.